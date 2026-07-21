SHCP refinancia la deuda interna por más de 183 mil mdp

Amplió los plazos de pago y redujo presiones en vencimientos próximos mediante una operación en el mercado interno.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) realizó una operación de refinanciamiento de deuda interna por 183 mil 202 millones de pesos, con el objetivo de mejorar el calendario de pagos del Gobierno federal y reducir presiones financieras en los próximos años.



La dependencia informó que la operación permitió ampliar en 3.64 años el plazo promedio de los instrumentos refinanciados, fortaleciendo la estructura de la deuda pública y dando mayor flexibilidad al manejo financiero del país.



Como parte del proceso, Hacienda colocó un nuevo Udibono a 10 años, un instrumento cuyo valor se actualiza conforme al comportamiento de la inflación, con un monto inicial de 6 mil 763 millones de pesos y vencimiento en abril de 2037.



El nuevo bono, identificado como S 370423, cuenta con un cupón de 4 por ciento y un rendimiento de 4.60 por ciento. Tras incorporar recursos adicionales de la operación, alcanzó un monto total en circulación de 10 mil 876 millones de pesos.



La dependencia también destinó 4 mil 113 millones de pesos para fortalecer la liquidez del instrumento y facilitar su operación en el mercado financiero.



Del monto total refinanciado, 95 mil 441 millones de pesos correspondían a vencimientos programados para 2026; 21 mil 894 millones, a obligaciones de 2027, y 65 mil 867 millones a pagos posteriores a 2028.



Hacienda destacó que la operación forma parte del Plan Anual de Financiamiento 2026 y aseguró que contribuye a optimizar el perfil de vencimientos, fortalecer el mercado interno y mantener condiciones favorables para la deuda pública.



Asimismo, la Secretaría señaló que los resultados reflejan la confianza de inversionistas nacionales y extranjeros en la estabilidad financiera del país y se mantienen dentro de los límites de endeudamiento autorizados por el Congreso de la Unión.