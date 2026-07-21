DIFEM fortalece la crianza positiva para impulsar hogares libres de violencia

Este programa a más de 5 mil familias y 145 estancias infantiles para promover el respeto, la empatía y el desarrollo integral de la niñez.

Con el objetivo de fortalecer los vínculos familiares y garantizar entornos seguros para niñas y niños, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México (DIFEM) implementa el programa de crianza positiva, con el que beneficia a más de 5 mil familias en 145 estancias infantiles de los Sistemas Municipales DIF.



Esta estrategia, impulsada en coordinación con el Sistema Nacional DIF, busca brindar herramientas a madres, padres, cuidadores y personal educativo para fomentar una formación basada en el respeto, el amor, la empatía y la disciplina sin violencia.



El programa inició en 10 centros educativos del DIFEM y actualmente se replica en estancias infantiles municipales, mediante actividades que fortalecen la expresión emocional, la autorregulación, la convivencia y el desarrollo socioemocional de niñas y niños.



A través de materiales didácticos y acompañamiento especializado, se promueve una educación con responsabilidad, límites saludables, reconocimiento de derechos de la infancia y generación de ambientes libres de castigos físicos o psicológicos.



Con estas acciones, el Gobierno del Estado de México refrenda su compromiso de fortalecer a las familias mexiquenses y construir espacios donde la niñez pueda crecer con bienestar, protección y mejores oportunidades.