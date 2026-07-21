Arranca en Zinacantepec el Curso de Verano 2026 “Aventura Mundialista en Territorio Murciélago”

Niñas y niños disfrutarán de cuatro semanas de actividades deportivas, recreativas y culturales.

El Ayuntamiento de Zinacantepec, a través del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte (IMCUFIDEZ), dio inicio al Curso de Verano 2026 “Aventura Mundialista en Territorio Murciélago”, un programa diseñado para ofrecer a niñas y niños un espacio seguro de recreación, deporte y formación durante el periodo vacacional.



Dirigido a menores de entre 5 y 12 años, el curso se desarrollará del 20 de julio al 14 de agosto con un amplio programa de actividades que incluye natación, fútbol, boxeo, tae kwon do, atletismo, basquetbol, voleibol, zumba kids, además de dinámicas recreativas, excursiones, senderismo y actividades lúdicas.



Durante el primer día de actividades, decenas de participantes disfrutaron de una jornada llena de entusiasmo, convivencia y aprendizaje, fortaleciendo valores como el trabajo en equipo, la disciplina, la amistad y la confianza en sí mismos.



El presidente municipal, Manuel Vilchis Viveros, destacó que este tipo de iniciativas promueven el desarrollo integral de la niñez al combinar el deporte con actividades recreativas que favorecen la convivencia y la formación de hábitos saludables.



El Gobierno Municipal informó que las inscripciones permanecen abiertas para quienes deseen integrarse al curso y vivir una experiencia que fomenta el bienestar, la activación física y la creación de nuevas amistades durante este verano.