Sheinbaum impulsa diálogo para regular las redes sociales y plataformas digitales en menores

Anunció nuevos foros regionales que promuevan el uso responsable de la tecnología y protejan a niñas, niños y adolescentes.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció la realización de nuevos foros regionales para construir, mediante el diálogo y el consenso, una propuesta de regulación sobre el uso de plataformas digitales y redes sociales por parte de niñas, niños y adolescentes, la cual será presentada al Congreso de la Unión.



Durante la conferencia matutina, la mandataria informó que los próximos encuentros se llevarán a cabo el 19 de agosto en Nuevo León, el 3 de septiembre en Chiapas y el 17 de septiembre en Guerrero, como parte de un ejercicio nacional que ya ha incluido foros en la región metropolitana, el noroeste y el centro-occidente del país.



Sheinbaum subrayó que el objetivo no es imponer restricciones, sino construir acuerdos con la participación de especialistas, autoridades educativas, madres, padres de familia, docentes, estudiantes y sociedad en general, respaldados por evidencia científica sobre los efectos del uso excesivo de dispositivos digitales.



“No se trata de regular por regular, sino que más bien entre todas y todos lleguemos a un acuerdo”, afirmó la titular del Ejecutivo, al destacar la importancia de fortalecer la educación digital y fomentar un uso responsable de la tecnología en las familias y las escuelas.



El secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, señaló que más del 70 por ciento de la población mexicana de seis años o más utiliza internet y que, entre los adolescentes, la cifra supera el 90 por ciento, lo que convierte este tema en un desafío educativo y social de alcance global.



Por su parte, el subsecretario de Educación Superior, Ricardo Villanueva Lomelí, explicó que los foros reunirán a instituciones de educación superior, comunidades escolares y familias para generar propuestas integrales sobre el uso de tecnologías, además de impulsar acciones como la Semana Nacional de Juegos Tradicionales Mexicanos para promover la convivencia y el juego libre.



Especialistas de la Unesco y del ámbito académico coincidieron en que cualquier regulación debe acompañarse de estrategias de alfabetización digital, formación en pensamiento crítico y medidas de protección para las infancias y juventudes, con el fin de garantizar un desarrollo integral frente a los desafíos que plantea el entorno digital.