Miguel Hidalgo concluye Gobierno Nocturno con saldo blanco tras el Mundial 2026

Mauricio Tabe destacó la coordinación institucional que permitió reforzar la seguridad.

El alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe, informó que el programa Gobierno Nocturno MH concluyó con saldo blanco al término de la Copa Mundial de la FIFA 2026, resultado del trabajo coordinado de las distintas áreas de la alcaldía para garantizar la seguridad, el orden y la atención de servicios públicos durante los eventos masivos.



El edil señaló que, pese a las fuertes lluvias y vientos registrados durante el periodo, el operativo respondió de manera oportuna gracias a la organización y al despliegue permanente de servidores públicos que realizaron recorridos nocturnos para supervisar el funcionamiento de establecimientos mercantiles, el cumplimiento de horarios, niveles de ruido y aforos permitidos.



Como parte de las acciones, la Subdirección de Mercados efectuó operativos para retirar comercio y publicidad no autorizada, además de liberar espacios públicos y fortalecer el orden en zonas de alta afluencia como Polanco.



Por su parte, el equipo de Blindar MH reforzó la vigilancia en puntos estratégicos, entre ellos el Fan Fest de Campo Marte y la Glorieta de los Ahuehuetes, donde se concentraron miles de asistentes durante los partidos de la Selección Mexicana. Asimismo, se atendieron reportes ciudadanos, incidencias derivadas de las lluvias y se realizaron acciones preventivas en materia de seguridad y movilidad.



En materia de servicios urbanos, la alcaldía recolectó residuos, realizó labores de limpieza en miles de cuadras, reparó más de mil luminarias, atendió reportes de encharcamientos y dio mantenimiento a la red de drenaje. Además, personal de Medio Ambiente respondió a reportes por árboles caídos y realizó trabajos para mantener en condiciones seguras los espacios públicos.



Mauricio Tabe destacó que los resultados obtenidos durante el Mundial reflejan la capacidad de respuesta institucional y el compromiso del personal de la alcaldía para brindar seguridad, servicios eficientes y atención oportuna a vecinos y visitantes.