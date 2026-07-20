Ana Muñiz reconoce el esfuerzo de jóvenes graduados del CBT “Justo Sierra”

La alcaldesa reiteró el compromiso del Gobierno de San Mateo Atenco de seguir impulsando acciones en favor de la educación y el desarrollo de las juventudes.

La presidenta municipal, Ana Muñiz Neyra, acompañó a las y los estudiantes de los turnos matutino y vespertino del CBT “Justo Sierra” durante las ceremonias de clausura del ciclo escolar 2025-2026, donde felicitó a las y los egresados por culminar una etapa fundamental de su formación académica.



Durante ambos eventos, la alcaldesa reconoció el esfuerzo, la constancia y la dedicación de las y los jóvenes, al tiempo que les deseó éxito en el nuevo camino que emprenden y los invitó a seguir preparándose para alcanzar sus metas.



Asimismo, reafirmó el compromiso del Gobierno Municipal de San Mateo Atenco de continuar promoviendo acciones que fortalezcan la educación y generen mayores oportunidades para el desarrollo integral de la juventud atenquense.



Muñiz Neyra destacó que la educación es una herramienta clave para construir un mejor futuro, por lo que su administración seguirá trabajando en favor de las nuevas generaciones y del crecimiento del municipio.