UAEMéx da paso histórico hacia la gratuidad y a una mayor democracia universitaria: Paty Zarza

El Consejo Universitario aprobó por unanimidad la iniciativa de nueva Ley de la Universidad, que propone la eliminación gradual de cuotas escolares.

El H. Consejo Universitario de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx) aprobó por unanimidad el proyecto de iniciativa de Ley de la Universidad, una propuesta que plantea una transformación integral del marco jurídico de la institución con nuevos mecanismos de participación democrática, fortalecimiento de derechos universitarios y una transición gradual hacia la gratuidad educativa.



La iniciativa, que será enviada al Ejecutivo estatal para su presentación ante el Congreso del Estado de México, contempla la actualización de una legislación con más de tres décadas de vigencia y busca responder a los retos actuales de la educación superior.



El proyecto establece un plan para eliminar progresivamente los cobros de inscripción y reinscripción, además de reconocer a la educación y la ciencia como bienes públicos y derechos humanos fundamentales, en concordancia con la Ley General de Educación Superior.



Entre los principales cambios también destaca la creación del Sistema de Ética y Justicia Universitaria, destinado a proteger los derechos de la comunidad universitaria, fortalecer la cultura de la responsabilidad y generar mecanismos alternativos para la solución de controversias.



Asimismo, la propuesta incorpora una mayor participación democrática al plantear la elección de la persona titular de la Rectoría y de las direcciones de espacios académicos mediante voto personal, directo, libre, secreto y vinculante, además de ampliar la representación de estudiantes y académicos en los órganos universitarios.



Durante la sesión extraordinaria, la rectora de la UAEMéx, Martha Patricia Zarza Delgado, destacó que la iniciativa es resultado del diálogo, la participación y la construcción de acuerdos entre integrantes de la comunidad universitaria.



Se informó que el proceso de consulta para la elaboración del proyecto registró 2 mil 703 participaciones, en las que se abordaron temas como autonomía y democracia universitaria, transparencia, manejo de recursos, seguridad y bienestar de la comunidad.



Con la aprobación del Consejo Universitario, el proyecto de Ley de la Universidad será remitido a la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, para su presentación ante la Legislatura estatal y continuar con el proceso correspondiente.