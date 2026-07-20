SMSEM concluye el ciclo escolar en sus Centros de Desarrollo Infantil

Más de 1700 niñas y niños avanzaron en su formación dentro de los 22 CDyBI del Sindicato.

Los 22 Centros de Desarrollo y Bienestar Infantil (CDyBI) del Sindicato de Maestros al Servicio del Estado de México (SMSEM) concluyeron el ciclo escolar 2025-2026 con el egreso de 314 niñas y niños, mientras que mil 429 más avanzaron al siguiente nivel educativo, consolidando su desarrollo durante la primera infancia.



Durante las ceremonias de clausura realizadas en las distintas regiones sindicales, el secretario general del SMSEM, Jenaro Martínez Reyes, reconoció la confianza de las familias del magisterio en estos espacios dedicados al cuidado, aprendizaje y bienestar integral de sus hijas e hijos.



Integrantes del Comité Ejecutivo participaron en los actos de cierre, donde destacaron la labor del personal docente, administrativo y especializado que diariamente brinda atención en ambientes seguros, adecuados y enfocados en el desarrollo de la niñez.



Con casi cuatro décadas de servicio, los CDyBI ofrecen atención a niñas y niños desde los tres meses hasta los cuatro años de edad, mediante programas de educación inicial, estimulación temprana, seguimiento médico, alimentación, actividades recreativas y acompañamiento familiar.



Actualmente, el SMSEM cuenta con 22 Centros de Desarrollo y Bienestar Infantil distribuidos en 20 municipios y 14 regiones sindicales del Estado de México, donde se atiende a hijas e hijos de maestras y maestros afiliados mientras desempeñan sus labores dentro del sistema educativo estatal.



Al concluir este ciclo escolar, la organización sindical informó que iniciará los preparativos para recibir a una nueva generación de estudiantes y recordó que las familias interesadas podrán acercarse al centro más cercano para conocer el proceso de inscripción al próximo periodo escolar.