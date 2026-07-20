Shakira, Madonna, BTS y Bieber hacen historia durante la final del Mundial 2026

La FIFA revolucionó la Copa del Mundo con un espectáculo de medio tiempo lleno de estrellas, música, tecnología y fuegos artificiales.

La final del Mundial 2026 no solo quedó marcada por la emoción dentro de la cancha, sino también por un espectáculo musical sin precedentes que transformó el tradicional descanso del fútbol en una gran producción al estilo Super Bowl.



Por primera vez en la historia de la Copa del Mundo, la FIFA presentó un show de medio tiempo durante la final, ampliando el descanso del partido para dar paso a una presentación que reunió a algunas de las figuras más importantes de la industria musical.



El MetLife Stadium fue escenario de una fiesta internacional encabezada por Shakira, quien interpretó junto al cantante nigeriano Burna Boy la canción oficial del torneo “Dai Dai”. La presentación incluyó la participación de bailarines del “Dai Dai Challenge” y del grupo ugandés Ghetto Kids, reconocidos por sus coreografías virales.



La sorpresa continuó con la aparición de Madonna, BTS y Justin Bieber, quien ofreció una presentación más íntima acompañado únicamente de su guitarra. Además, el escenario contó con la presencia del director de orquesta venezolano Gustavo Dudamel, acompañado por la Filarmónica de Nueva York y la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar de Venezuela.



El espectáculo reunió también a grandes celebridades en las gradas, entre ellas Beyoncé, Rihanna, Dua Lipa, Timothée Chalamet y Matt Damon, quienes fueron testigos de una de las producciones más ambiciosas de la historia de los Mundiales.



La presentación incluyó efectos visuales, pirotecnia y un mensaje social mediante el FIFA Global Citizen Education Fund, iniciativa destinada a apoyar proyectos de educación y acceso al deporte para niños.



Antes del inicio del encuentro, la ceremonia de clausura también contó con figuras como Post Malone, Tom Cruise, Robbie Williams, Laura Pausini e IShowSpeed, mientras que Jennifer Hudson interpretó una versión especial del himno nacional de Estados Unidos.



La producción del histórico espectáculo estuvo a cargo de Global Citizen, Live Nation y Done + Dusted, con la dirección artística de Chris Martin, líder de Coldplay, convirtiendo la final del Mundial 2026 en un evento deportivo y musical de escala global.