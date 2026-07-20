Saray Benítez impulsa la educación y el bienestar de estudiantes y adultos mayores en Mexicaltzingo

La alcaldesa encabezó actividades académicas y de desarrollo social, donde reconoció el esfuerzo de estudiantes y adultos mayores.

La presidenta municipal de Mexicaltzingo, Saray Benítez Espinosa, participó en diversas actividades educativas y sociales, donde refrendó el compromiso de su administración con la formación de las nuevas generaciones y el bienestar de las personas adultas mayores.



Como parte de su agenda, asistió a la ceremonia de graduación del Centro de Atención Múltiple (CAM) No. 8 “Laura Méndez de Cuenca”, donde reconoció el esfuerzo, la perseverancia y la dedicación de las y los alumnos que concluyeron una importante etapa de su formación, además de felicitar a sus familias, docentes y personal educativo por acompañarlos en este proceso de aprendizaje e inclusión.



Posteriormente, acompañó a las y los egresados de la Preparatoria Oficial No. 45, en sus turnos matutino y vespertino, donde entregó reconocimientos a estudiantes con excelencia académica y destacó que la disciplina, el esfuerzo y la constancia son la base para construir un futuro lleno de oportunidades.



La alcaldesa asistió, al término de las ceremonias, a visitar la Exposición de Actividades de la Casa de Día del Adulto Mayor, espacio en el que reconoció el talento, la creatividad y el entusiasmo de las personas adultas mayores, resaltando que este tipo de iniciativas fortalecen la convivencia, promueven el aprendizaje permanente y contribuyen a mejorar su calidad de vida.



Saray Benítez reiteró que el Gobierno Municipal continuará impulsando acciones que fortalezcan la educación, la inclusión y el desarrollo social, con el propósito de generar mayores oportunidades y bienestar para las familias de Mexicaltzingo.