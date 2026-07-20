Se refuerza operativo nocturno en cinco alcaldías de CDMX

Acciones del programa “La Noche es de Todos” derivaron en suspensiones, clausuras y detenciones por incumplimiento de la normatividad.

El Gobierno de la Ciudad de México fortaleció los operativos del programa “La Noche es de Todos” para garantizar espacios seguros y ordenados durante actividades nocturnas. Del 16 al 18 de julio, autoridades capitalinas realizaron acciones de supervisión en establecimientos de las alcaldías Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Miguel Hidalgo y Tlalpan.



Los operativos fueron coordinados por la Secretaría de Gobierno (SECGOB), en conjunto con el INVEA, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC), con el objetivo de verificar el cumplimiento de medidas administrativas, horarios de operación y protocolos de seguridad.



Como resultado de estas acciones, se realizaron 22 visitas de verificación, además de la suspensión de dos establecimientos y la clausura de tres más por diversas irregularidades. Asimismo, dos personas fueron detenidas por presunto quebrantamiento de sellos y quedaron a disposición de las autoridades correspondientes.



Los recorridos se llevaron a cabo en colonias como Nueva Santa María,T Clavería, Torre Blanca, Tlalpan Centro, Villa Coapa, Narvarte Oriente y Santa Cruz Atoyac, entre otras zonas con actividad comercial nocturna.



El Gobierno capitalino, encabezado por Clara Brugada Molina, refrendó su compromiso de mantener acciones permanentes de vigilancia para fortalecer la seguridad, prevenir riesgos y garantizar una convivencia ordenada en la Ciudad de México.