Isaac del Toro conquista hasta la etapa 14 el segundo lugar en el Tour de Francia 2026

El ciclista azteca brilló en la alta montaña, superó a sus rivales en el sprint final y escaló al séptimo puesto de la clasificación general.

Isaac del Toro continúa escribiendo una historia brillante en el ciclismo internacional. El mexicano protagonizó una destacada actuación en la etapa 14 del Tour de Francia 2026, donde consiguió el segundo lugar tras una intensa jornada marcada por la lluvia, la montaña y los ataques constantes del pelotón.



La etapa, disputada entre Mulhouse y Le Markstein Fellering, representó una de las pruebas más exigentes de la competencia, con varios ascensos que pusieron a prueba a los principales favoritos al título.



Desde los primeros kilómetros, el ritmo fue frenético y varios corredores intentaron formar una fuga. Sin embargo, el UAE Team Emirates tomó el control de la carrera para proteger a su líder, el esloveno Tadej Pogacar, quien volvió a demostrar su poderío en la montaña.



Con el apoyo de sus compañeros Felix Grossschartner, Adam Yates y Brandon McNulty, el equipo redujo las diferencias hasta dejar al frente a los favoritos. A ocho kilómetros de la llegada, Pogacar lanzó un ataque definitivo que nadie pudo responder y se quedó con la victoria de etapa.



Detrás del líder, Isaac del Toro mantuvo la calma y guardó fuerzas para el cierre. En los últimos metros protagonizó un emocionante sprint en el que logró superar al francés Paul Seixas y quedarse con la segunda posición, llegando a 38 segundos del ganador.



El resultado permitió que el mexicano recuperara un lugar en la clasificación general y ahora se ubique en el séptimo puesto, a 5 minutos y 50 segundos de Pogacar, quien continúa como líder del Tour con ventaja sobre Jonas Vingegaard y Remco Evenepoel.



Con su desempeño, Del Toro se mantiene como uno de los ciclistas jóvenes más destacados de la competencia y confirma su crecimiento dentro de la élite mundial del ciclismo.