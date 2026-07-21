Tormenta tropical Fausto podría convertirse en huracán categoría 2; se mantiene sin riesgo para México

El SMN informó que el sistema se fortalecerá en los próximos días, continuará alejándose de las costas nacionales y no generará afectaciones al país.

La tormenta tropical Fausto continúa fortaleciéndose sobre el océano Pacífico y podría evolucionar a huracán categoría 1 este martes y alcanzar la categoría 2 durante el miércoles, de acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).



El organismo informó que el fenómeno mantiene un desplazamiento hacia el oeste-noroeste, alejándose del territorio nacional, por lo que no representa riesgo para las costas mexicanas ni ocasionará lluvias o efectos meteorológicos en el país durante los próximos días.



En su más reciente reporte, el SMN indicó que Fausto presenta vientos máximos sostenidos de 95 kilómetros por hora, rachas de hasta 110 kilómetros por hora y avanza a 19 kilómetros por hora sobre aguas del Pacífico, con una trayectoria que lo mantendrá en mar abierto.



De acuerdo con los modelos de pronóstico, el ciclón alcanzará la categoría 1 en la escala Saffir-Simpson durante el martes y se intensificará a categoría 2 el miércoles, cuando podría registrar vientos sostenidos de hasta 175 kilómetros por hora y rachas superiores a 215 kilómetros por hora.



Las autoridades prevén que el sistema conserve esa intensidad hasta el viernes 24 de julio y posteriormente inicie un proceso gradual de debilitamiento mientras continúa alejándose del litoral mexicano.



El Servicio Meteorológico Nacional reiteró que mantiene vigilancia permanente sobre la evolución del ciclón e hizo un llamado a la población a mantenerse informada únicamente a través de los avisos oficiales, ante cualquier cambio en su trayectoria o intensidad.