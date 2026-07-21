La Luna un pilar para la vida en la Tierra y la conquista del espacio: UAEMéx

Especialista universitario destaca que el satélite natural influye en el clima, las mareas y la estabilidad del planeta.

La Luna representa mucho más que un elemento de contemplación; su presencia ha sido fundamental para la estabilidad de la Tierra, el desarrollo de la vida y el avance de la exploración espacial, afirmó Emilio Plasencia Rangel, geógrafo y responsable del Observatorio Meteorológico “Mariano Bárcena” de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx).



En el marco del Día Internacional de la Luna, el especialista explicó que el satélite natural surgió hace aproximadamente 4 mil 500 millones de años tras el impacto de un cuerpo celeste contra la Tierra primitiva, fenómeno que dio origen a la relación gravitacional que actualmente influye en el planeta.



Plasencia Rangel señaló que la Luna contribuye a mantener la estabilidad del eje terrestre, regula las mareas y ha tenido un papel importante en las condiciones que permitieron la evolución de la vida. Además, destacó que su superficie conserva información del pasado del sistema solar, al no contar con una atmósfera que altere su registro geológico.



Respecto a los cambios de apariencia del satélite, explicó que sus tonalidades rojizas, naranjas o amarillas son producto de efectos atmosféricos y no de modificaciones en su composición. Asimismo, recordó que fenómenos como los eclipses y las distintas fases lunares forman parte de los ciclos naturales que han despertado el interés científico y cultural de la humanidad.



El especialista universitario resaltó que actualmente la Luna vuelve a ocupar un papel estratégico en la exploración espacial mediante proyectos internacionales que buscan establecer presencia humana permanente y utilizarla como plataforma para futuras misiones hacia Marte.



Finalmente, destacó que el estudio del satélite natural continúa impulsando avances tecnológicos que forman parte de la vida cotidiana y mantiene vigente su papel como símbolo de conocimiento, inspiración y descubrimiento científico.