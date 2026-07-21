CDMX reconoce a más de 40 mil servidores públicos por el éxito del Mundial 2026: Clara Brugada

La coordinación institucional y el trabajo del personal permitieron consolidar a la capital como la mejor sede de la Copa Mundial de la FIFA.

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, reconoció la labor de más de 40 mil servidores públicos que participaron en la organización, operación y atención de las actividades del Mundial de Fútbol FIFA 2026, al asegurar que su compromiso permitió posicionar a la capital como la mejor sede del torneo a nivel internacional.



Durante una ceremonia realizada en el Zócalo capitalino, la mandataria entregó medallas conmemorativas a representantes de distintas dependencias y destacó que el éxito del evento fue resultado del trabajo coordinado entre el Gobierno de la Ciudad de México, el Gobierno Federal y las instituciones encargadas de seguridad, movilidad, servicios urbanos y protección civil.



Brugada Molina subrayó que la implementación del operativo de seguridad Kukulcán, en coordinación con la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, garantizó la protección de millones de asistentes durante los 39 días del Mundial, además de fortalecer la capacidad institucional para atender eventos de talla internacional.



La mandataria reconoció el esfuerzo del personal operativo, policías, trabajadores de limpia, movilidad, participación ciudadana y de diversas áreas del gobierno, quienes mantuvieron en funcionamiento la ciudad durante las actividades deportivas y culturales.



Asimismo, destacó que la experiencia dejó importantes beneficios para la capital, entre ellos más de dos mil obras de infraestructura y espacios públicos, además del fortalecimiento de los mecanismos de coordinación entre dependencias.



“Este gobierno aprendió y hoy es mejor después del Mundial; todos somos mejores gracias a esta experiencia”, afirmó Clara Brugada al agradecer el compromiso de las y los servidores públicos que hicieron posible una celebración segura, ordenada y exitosa.