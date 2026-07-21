¡Iban cargados de pólvora! Detienen en Tabasco a dos sujetos con megacargamento de pirotecnia

La FGR aseguró más de 100 bultos y 90 cajas con artificios pirotécnicos transportados sin permisos.

La Fiscalía General de la República (FGR) inició una investigación tras el aseguramiento de un importante cargamento de artificios pirotécnicos y la detención de dos personas en el municipio de Huimanguillo, Tabasco.



El operativo se realizó sobre la carretera Coatzacoalcos–Villahermosa, a la altura de la caseta fitosanitaria conocida como La Venta, donde elementos de la Policía Federal Ministerial interceptaron un camión que transportaba la mercancía.



De acuerdo con las autoridades, el conductor del vehículo no presentó los permisos correspondientes para acreditar la legal procedencia del material, por lo que los ocupantes fueron detenidos y puestos a disposición de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR).



Durante la intervención fueron asegurados 100 bultos y 90 cajas con pirotecnia, además de un vehículo tipo camión, dinero en efectivo y equipos de telefonía celular.



El Ministerio Público Federal continúa con la integración de la carpeta de investigación para determinar la responsabilidad de los involucrados conforme a la ley.