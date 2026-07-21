Cae “clonador” de tarjetas en Ecatepec; lo descubren con plástico bancario ajeno

Una alerta bancaria movilizó al C5 y permitió detener a un hombre con varias tarjetas cuya procedencia no pudo justificar.

Una acción coordinada entre autoridades estatales y una institución bancaria permitió la detención de un hombre señalado como presunto responsable de desplazamiento de tarjetas bancarias en el municipio de Ecatepec.



Los hechos ocurrieron en el exterior de una sucursal ubicada sobre la avenida Carlos Hank González, en la colonia Valle de Aragón Tercera Sección, luego de que la central de monitoreo de un banco emitiera una alerta.



Tras recibir el reporte, personal del Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo y Calidad (C5) canalizó unidades de seguridad al punto señalado, donde los elementos detectaron a un individuo que coincidía con las características proporcionadas.



Durante una revisión preventiva, los policías localizaron entre las pertenencias de Jonathan “N”, de 36 años, diversas tarjetas de instituciones bancarias, sin que pudiera comprobar su legal propiedad.



El hombre fue detenido, informado de sus derechos y trasladado ante la Agencia del Ministerio Público correspondiente, donde se determinará su situación jurídica y se realizarán las investigaciones necesarias.