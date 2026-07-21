Toluca registra la incidencia delictiva más baja de los últimos 11 años: Ricardo Moreno

La reducción en delitos de alto impacto refleja el fortalecimiento de la estrategia policial, mayor equipamiento y la incorporación de tecnología.

Toluca alcanzó la incidencia delictiva más baja de los últimos 11 años, informó el presidente municipal Ricardo Moreno Bastida, al presentar un balance de resultados en materia de seguridad durante la primera mitad de su administración.



El alcalde señaló que esta reducción representa un avance significativo en la estrategia implementada por el Gobierno Municipal, enfocada en disminuir los delitos de alto impacto y fortalecer las capacidades operativas de la Policía Municipal.



De acuerdo con el balance presentado, los principales avances se reflejan en delitos como homicidio doloso, robo a casa habitación y robo de vehículos, siendo este último uno de los rubros en los que la capital mexiquense ha registrado una disminución importante, colocándose como referente nacional por los resultados obtenidos.



Ricardo Moreno explicó que estos avances son resultado de una política integral de seguridad basada en la capacitación permanente de los elementos policiales, el fortalecimiento del estado de fuerza y la incorporación de herramientas tecnológicas que permiten mejorar la prevención y atención de emergencias.



Entre las acciones implementadas destacan la integración de patrullas mejor equipadas, cámaras con tecnología de reconocimiento facial, drones de vigilancia, torres móviles y botones de emergencia instalados en puntos estratégicos del municipio.



El presidente municipal resaltó que la coordinación con distintas instancias de seguridad y la cercanía con la ciudadanía han sido factores fundamentales para avanzar en la construcción de un municipio más seguro.



Asimismo, afirmó que durante la segunda mitad de su administración la seguridad pública continuará como una prioridad, con acciones orientadas a mantener la tendencia a la baja en los delitos, reforzar la presencia policial en colonias, barrios y comunidades, así como consolidar una estrategia de prevención y proximidad social.



“Seguiremos trabajando todos los días para que la tranquilidad se sienta en cada colonia, barrio y comunidad”, afirmó el alcalde, al reiterar que la seguridad de las y los toluqueños seguirá siendo uno de los principales objetivos del gobierno municipal.