Guerrero fortalece operativo de seguridad para vacaciones de verano

El gobierno estatal mantiene coordinación para proteger a turistas y habitantes durante la temporada vacacional.

La gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado Pineda, encabezó una sesión de la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz, donde dio seguimiento al Operativo Vacacional de Verano 2026 con el objetivo de reforzar las acciones de seguridad, prevención y atención en destinos turísticos y carreteras de la entidad.



Durante la reunión se evaluaron las estrategias implementadas por los tres órdenes de gobierno para garantizar la protección de residentes y visitantes, además de fortalecer la vigilancia en zonas de mayor afluencia turística y mantener una respuesta oportuna ante cualquier eventualidad.



La mandataria estatal destacó que existe coordinación permanente entre las instituciones responsables de la seguridad para brindar tranquilidad durante este periodo vacacional.



“Los tres órdenes de gobierno trabajamos en unidad para que las familias guerrerenses y quienes visitan el Hogar del Sol disfruten de unas vacaciones seguras y tranquilas”, afirmó Evelyn Salgado.



Con estas acciones, el Gobierno de Guerrero refrenda su compromiso de ofrecer condiciones de seguridad, atención y movilidad para que turistas y población local disfruten de una temporada vacacional en un ambiente de paz y confianza.