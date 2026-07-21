Lerma refuerza el cuidado ambiental con la plantación de más de 6500 árboles

La jornada de reforestación busca preservar las zonas boscosas y fortalecer la recarga de los mantos acuíferos del municipio.

Como parte del programa “Agua y Vida”, el Ayuntamiento de Lerma realizó una jornada regional de reforestación en la comunidad de Tlalmimilolpan, donde fueron plantados más de 6 mil 500 árboles de pino para fortalecer la conservación de las áreas forestales del municipio.



La actividad fue encabezada por el presidente municipal, Miguel Ángel Ramírez Ponce, y contó con la participación de vecinos, voluntarios, representantes de empresas y servidores públicos, quienes unieron esfuerzos para contribuir a la restauración del entorno natural.



Las labores se desarrollaron en los parajes El Comalero, El Tlaxcalito y La Muladita, considerados puntos estratégicos para la recuperación de la cobertura forestal y la protección de los recursos hídricos.



El Gobierno Municipal destacó que estas acciones forman parte de una estrategia permanente para preservar los ecosistemas, favorecer la recarga de los mantos acuíferos y fomentar una mayor conciencia ambiental entre la población.



Asimismo, informó que las jornadas de reforestación continuarán en distintas comunidades de Lerma, con prioridad en las zonas boscosas, a fin de fortalecer la protección del patrimonio natural y promover un desarrollo sustentable para las futuras generaciones.