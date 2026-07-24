Secti impulsa educación universitaria bilingüe con modelo BIS para formar talento global

La modalidad Bilingüe, Internacional y Sustentable está disponible en cuatro instituciones de educación superior.

El Gobierno del Estado de México invitó a las y los jóvenes que iniciarán una carrera profesional a integrarse a la Modalidad Educativa BIS: Bilingüe, Internacional y Sustentable, un modelo enfocado en fortalecer sus competencias profesionales con una visión global.



Esta modalidad se ofrece en la Universidad Tecnológica de Zinacantepec y en las Universidades Politécnicas de Texcoco, Otzolotepec y Cuautitlán Izcalli, donde las y los estudiantes desarrollan habilidades académicas, dominio del idioma inglés y herramientas para responder a las necesidades de un mercado laboral internacional.



El secretario de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación, Miguel Ángel Hernández Espejel, destacó que el modelo BIS permite formar profesionistas con estándares internacionales, mediante una preparación práctica y vinculada con el sector productivo.



La modalidad incorpora tres componentes principales: el bilingüe, que fortalece el aprendizaje del inglés; el internacional, que impulsa la movilidad estudiantil, estancias académicas e intercambios; y el sustentable, que promueve una relación responsable entre sociedad y medio ambiente.



En el Estado de México, este modelo comenzó a implementarse en la Universidad Tecnológica de Zinacantepec en 2020 y actualmente se aplica en programas como la Licenciatura en Negocios y Mercadotecnia, además de las instituciones politécnicas participantes.