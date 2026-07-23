Iztapalapa fortalece diálogo vecinal y suma acciones para mejorar la calidad de vida en comunidades

Aleida Alavez destacó avances en mediación comunitaria, servicios públicos, infraestructura urbana.

La alcaldesa de Iztapalapa, Aleida Alavez Ruíz, refrendó su compromiso de mantener un gobierno cercano a la ciudadanía mediante el diálogo y la organización comunitaria, durante encuentros con integrantes de los Comités de Participación Comunitaria (COPACOS) de las territoriales Aculco y Quetzalcóatl.



La edil destacó los resultados del programa “Hablando se Entiende la Gente”, mediante el cual se han realizado más de 2 mil mediaciones para resolver conflictos vecinales y comunitarios de manera pacífica, fortaleciendo la convivencia entre habitantes de la demarcación.



Asimismo, informó sobre las principales acciones impulsadas por su administración, entre ellas una inversión histórica en infraestructura de drenaje, 25 Centros de Cuidado que integran el Sistema de Cuidados más grande de la Ciudad de México, la instalación y rehabilitación de más de 16 mil luminarias, la atención de más de 21 mil baches y la incorporación de 18 nuevos camiones recolectores de residuos.



Durante las reuniones con los COPACOS, Alavez Ruíz escuchó las necesidades de las comunidades y reconoció la labor de quienes representan a sus colonias, al señalar que la participación ciudadana es fundamental para construir soluciones y mejorar las condiciones de vida en Iztapalapa.



La alcaldesa reiteró que su gobierno continuará trabajando de manera coordinada con las vecinas y vecinos para atender las principales demandas y fortalecer el bienestar comunitario.