LA REALIDAD HUMANITARIA NOS DEMANDA UN SENTIDO RESPONSABLE

Por: Víctor Corcoba Herrero

“La paz nace en nuestra propia casa, arranca en nosotros y finaliza con la siembra de gestos conciliadores y reconciliadores. Ahora bien, nadie puede amar sin antes amarse”.

Volver a la estética del pulso y a la ética de los andares ha de ser nuestra tarea. Nos conviene a todos hacer cambios en nuestras existencias; ya que, si el egoísmo que genera el sistema hace que los gobernantes antepongan su éxito personal a su compromiso social, también nosotros, con nuestras acciones y reacciones diarias, ante un problema con el que nos topamos, o una tensión que vivimos u ofensa que sufrimos en nuestro círculo viviente, nos mostramos pasivos e indiferentes, en lugar de ofrecer nuestra mano extendida y la comprensión manifiesta, contribuiremos asimismo a que el desorden crezca. Quizás debiéramos explorar más la memoria, repensar los hechos y ver que nuestros pasos no radican en vaticinar el mal, sino más bien en destinar nuestras fuerzas por un mundo mejor.



El futuro nos corresponde a todos laborarlo. En consecuencia, nuestro deber es cuestionarnos con valentía el modo y la manera de donarnos, de activar el níveo amor poniéndonos a generar concordia, ante una bochornosa realidad deshumanizante e inhumana como jamás, marcada y remarcada por un aluvión de conflictos armados y desplazamientos masivos. Desde luego, los principios de humanidad, imparcialidad, neutralidad e independencia se perciben amenazados continuamente por la impunidad en la vulneración de normas internacionales. De ahí, la necesidad de que se active la buena vecindad; pues si cada uno se aviene con los de su propia acera, mediante el amor recíproco, la calle acabará aunándose de palpitaciones, reconduciéndonos y hallándonos en los demás.



Hermanarse es nuestra gran asignatura pendiente. Lo armónico es lo que nos hace avanzar hacia el territorio de la belleza y embellecernos. El verdadero ser reconcentrado crece y aprende cada día de sus errores, llegando a descubrir que siempre uno es el principal garante de lo que acontece. Precisamente, entiendo que un vencedor es aquel que entiende la obligación que conlleva su libertad, haciendo un llamamiento a rechazar la lógica del inhumano mercado, que todo lo compra y lo vende, especialmente en esta era de intereses mezquinos. Hoy más que nunca, por consiguiente, tenemos que entrar en sanación. La paz nace en nuestra propia casa, arranca en nosotros y finaliza con la siembra de gestos conciliadores y reconciliadores. Ahora bien, nadie puede amar sin antes amarse.



Quererse a sí mismo es el prólogo de una biografía que dura toda la vida, contribuyendo a que cese este torrente de lágrimas, que nos está dejando sin sonrisa alguna, impidiendo fortalecer las alianzas globales para proteger la dignidad, la seguridad y la autonomía de todas las personas. No son las armas las que generan los acuerdos, sino la realidad del alma humana, que es lo que nos incentiva a vivir, sentir y recapacitar. Ojalá aprendamos a tomar conciencia de esta cruda realidad, para que cada cual haga de la unión la causa de su esencia, no aislándose, sino poniéndonos en movimiento, lo que te hace no quitar ojo y observar e ir hacia los otros, creando comunión y comunidad, objetivo del que tampoco debemos desviarnos.



Justamente, porque cada uno de nosotros formamos parte del cuerpo civil operante, la situación humanitaria en el mundo hay que mejorarla con sistemas democráticos, que refrenden los derechos humanos y testifiquen por vigor moral el creciente amor a la humanidad. La estabilidad se manifiesta a través del cultivo de la cultura del abrazo sincero, hacia el semejante, lo que forja sobre todo sabiduría y felicidad. Está visto que nos hemos globalizado, ahora será hermoso que nos entendamos y atendamos, para defender nuestro proceder por aquí abajo, que ha de estar cargado de sueños hogareños y de relatos en sociedad. Sin ese vínculo de parentela, en continua conformidad, no espiga la correspondencia. Por ello, es vital conocerse y reconocerse, estimarse y ayudarse, ¡manteniéndose humanos!