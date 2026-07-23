Zinacantepec mantiene vigilancia en escuelas durante el periodo vacacional

Se puso en marcha el Operativo Escuela Segura para proteger los planteles educativos y brindar tranquilidad a las familias durante el receso escolar.

Por instrucciones del presidente municipal, Manuel Vilchis Viveros, la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Zinacantepec inició el Operativo Escuela Segura, estrategia que reforzará la vigilancia y los recorridos preventivos en los planteles educativos del municipio durante el periodo vacacional.



Como parte del operativo, elementos de la policía municipal realizarán patrullajes permanentes en las inmediaciones de las escuelas con el propósito de prevenir actos delictivos, proteger la infraestructura educativa y salvaguardar el patrimonio de las instituciones mientras permanecen sin actividades escolares.



El Gobierno de Zinacantepec destacó que estas acciones buscan brindar mayor tranquilidad a madres y padres de familia, así como fortalecer la seguridad en los espacios educativos mediante una presencia preventiva y cercana de los cuerpos de seguridad.



Con este operativo, la administración municipal reafirma su compromiso de trabajar de manera permanente por la protección de la comunidad escolar y por la construcción de un municipio más seguro para todas y todos.