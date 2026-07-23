Renace el lago de Huayamilpas en Coyoacán; recuperación ambiental atrae nuevas aves migratorias

La limpieza del ecosistema permitió el regreso del pato mexicano, mientras autoridades avanzan en nuevas etapas de rehabilitación del parque ecológico.

Los trabajos de recuperación del lago del Parque Ecológico Huayamilpas comienzan a mostrar resultados positivos con la llegada de nuevas especies de aves migratorias, entre ellas el pato mexicano, que regresó a este espacio natural de la alcaldía Coyoacán.



A un mes de iniciar las labores de limpieza para retirar la lentejilla que cubría gran parte del cuerpo de agua, autoridades locales y federales reportaron cambios favorables en el ecosistema. Durante los últimos días fueron observados tres ejemplares de pato mexicano conviviendo con otro ejemplar que ya habitaba en el lago.



El alcalde de Coyoacán, Giovani Gutiérrez, destacó que la recuperación del lago se realiza mediante un trabajo coordinado con autoridades federales y locales, incluyendo la Secretaría de Marina, para proteger la flora y fauna del lugar.



Explicó que la tercera etapa del proyecto incluyó acciones de limpieza y saneamiento del lago, mientras que actualmente inició una cuarta fase enfocada en el análisis del agua, cuyos resultados permitirán definir las siguientes acciones de rehabilitación.



Como parte del programa de protección ambiental, especialistas de la PAOT y de la Brigada de Protección Animal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana han participado en el cuidado de las aves del sitio, con el objetivo de garantizar su bienestar y conservación.



Autoridades señalaron que la recuperación del lago permitirá mejorar las condiciones del hábitat y favorecer el equilibrio de la población de aves, fortaleciendo a Huayamilpas como un espacio natural de importancia para la biodiversidad de Coyoacán.