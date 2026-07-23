México presenta 20 denuncias en EUA por fallecimiento de connacionales bajo custodia de ICE

La Secretaría de Relaciones Exteriores informó que se solicitaron investigaciones en ocho estados y se pidió la intervención de organismos internacionales de derechos humanos.

El Gobierno de México, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), informó que presentó 20 denuncias ante autoridades de Estados Unidos por la muerte de 17 personas mexicanas ocurrida desde mayo de 2025 durante operativos o bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).



La Embajada de México en Estados Unidos presentó las denuncias ante fiscalías estatales y de condado en las jurisdicciones donde ocurrieron los fallecimientos, ubicadas en Arizona, California, Florida, Georgia, Illinois, Luisiana, Misuri y Texas, con el objetivo de solicitar investigaciones y el esclarecimiento de cada caso.



Asimismo, la representación diplomática mexicana notificó al Departamento de Justicia estadounidense, por medio del Departamento de Estado, sobre los casos y pidió información sobre el avance de las indagatorias correspondientes.



El embajador de México en Estados Unidos, Roberto Lazzeri, también sostuvo reuniones con autoridades del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y del ICE, ante quienes expresó la preocupación del Gobierno mexicano por las condiciones en los centros de detención, incluidos aquellos administrados por empresas privadas.



Como parte de las acciones emprendidas, la SRE informó que solicitó al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos considerar la revisión de los hechos y emitir recomendaciones técnicas que contribuyan a prevenir situaciones similares.



La red consular mexicana continúa brindando apoyo a las familias de los connacionales fallecidos, incluyendo acompañamiento jurídico, asistencia para el traslado de restos y las gestiones necesarias solicitadas por sus familiares.



La Secretaría de Relaciones Exteriores aseguró que dará seguimiento permanente a las investigaciones y mantendrá informada a la población sobre los avances y respuestas de las autoridades correspondientes.