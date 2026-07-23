Naucalpan acerca servicios gratuitos y fortalece el bienestar de las familias

La Oficina Móvil del IMNIS llevó atención jurídica, psicológica, de salud y apoyos del Registro Civil a habitantes de Minas Coyote.

El Gobierno de Ciudad Naucalpan, encabezado por el presidente municipal Isaac Montoya Márquez, continúa acercando servicios esenciales a las comunidades que más lo requieren, a través del Instituto de las Mujeres Naucalpenses y la Igualdad Sustantiva (IMNIS).



Como parte de esta estrategia, la Oficina Móvil llegó a la colonia Minas Coyote, donde vecinas y vecinos recibieron atención gratuita en materia jurídica, psicológica, de salud y bienestar, además de contar con la condonación del costo de actas del Registro Civil, lo que representa un apoyo directo para la economía de las familias naucalpenses.



Estas jornadas tienen como objetivo facilitar el acceso a servicios públicos, promover la igualdad sustantiva y fortalecer el ejercicio de los derechos de la población mediante una atención cercana y accesible.



El Gobierno municipal reiteró su compromiso de continuar llevando programas y servicios a las distintas colonias de Naucalpan, impulsando acciones que contribuyan al bienestar y desarrollo de sus habitantes.