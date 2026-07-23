Guerrero refuerza políticas para mujeres con salud, bienestar y acciones contra la violencia

Evelyn Salgado reporta avances en prevención del cáncer, atención integral y programas sociales como la Tarjeta Violeta.

La gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado Pineda, presentó los avances de las políticas públicas impulsadas para garantizar el bienestar, la salud y los derechos de las mujeres, con acciones enfocadas en prevenir la violencia de género y fortalecer la atención integral.



Durante el informe, autoridades estatales destacaron el crecimiento de los Centros Libres para las Mujeres, que aumentaron 46 por ciento al pasar de 22 a 32 espacios en 31 municipios, con una inversión cercana a 35 millones de pesos.



La Secretaría de la Mujer informó que se han reforzado las estrategias contra la violencia de género, la prevención de matrimonios infantiles y la protección de niñas y adolescentes, mediante campañas de sensibilización y programas comunitarios.



En materia de salud, Guerrero reportó más de 165 mil pruebas de Papanicolaou, 73 mil mastografías, 118 mil pruebas de VPH y más de 179 mil exploraciones clínicas de mama realizadas entre 2022 y 2025, como parte de las acciones de detección oportuna del cáncer.



Asimismo, se destacó el fortalecimiento de la infraestructura médica para la atención de las mujeres, con mastógrafos, clínicas de colposcopia y laboratorios especializados, además de estrategias dirigidas a comunidades indígenas.



En el ámbito social, el programa Tarjeta Violeta benefició a 43 mil 900 mujeres de 30 municipios durante sus tres años de operación, brindando capacitación, atención médica, apoyo psicológico y herramientas para fortalecer su autonomía económica.



La gobernadora Evelyn Salgado llamó a las mujeres guerrerenses a priorizar el autocuidado y acudir a revisiones médicas periódicas, al señalar que la prevención y el diagnóstico temprano son fundamentales para salvar vidas.