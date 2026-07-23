SHEINBAUM Y DELFINA GÓMEZ FORTALECEN COORDINACIÓN PARA CONSOLIDAR SEGURIDAD, BIENESTAR Y OBRAS EN EDOMÉX

Destacaron los avances logrados, señalando que la entidad registró en 2026 el nivel más bajo de homicidios en 19 años.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, y la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, encabezaron la Conferencia del Pueblo y la reunión del Gabinete de Seguridad desde el Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo y Calidad (C5) de Toluca, donde refrendaron el compromiso de mantener una estrategia coordinada para fortalecer la seguridad, el bienestar y el desarrollo de la entidad.



Durante su mensaje, la presidenta Claudia Sheinbaum reconoció al Estado de México como un referente nacional en coordinación institucional y destacó el trabajo de la gobernadora Delfina Gómez, a quien calificó como una mujer honesta, cercana a la ciudadanía y comprometida con la transformación del estado. Señaló que, a tres años de su administración, los resultados ya son visibles, particularmente en materia de seguridad, infraestructura y programas sociales.



La mandataria federal subrayó que la coordinación entre los gobiernos federal, estatal y municipal ha permitido consolidar acciones como el Mando Unificado en la Zona Oriente, fortalecer la estrategia de seguridad y avanzar en proyectos de alto impacto mediante el Plan Integral para el Oriente del Estado de México, que contempla inversiones históricas en movilidad, salud, educación, agua e infraestructura para beneficio de millones de mexiquenses.



Informó que el Estado de México alcanzó una reducción histórica del 58% en homicidios dolosos, al pasar de un promedio diario de 6.6 casos en septiembre de 2024 a 2.8 en junio de 2026, convirtiendo a este año, al cierre del primer semestre, en el de menor incidencia de este delito en los últimos 19 años.



Destacó que estos resultados son producto del Plan Integral para el Oriente del Estado de México y de la Estrategia Nacional de Seguridad, basada en la atención a las causas, la coordinación institucional, la inteligencia y el fortalecimiento de las corporaciones de seguridad.



Señaló que el Gobierno de México realiza una inversión histórica de 111 mil millones de pesos en el Estado de México, principalmente a través del Plan Integral para el Oriente, con el que se desarrollan obras estratégicas de educación, salud, movilidad, agua y drenaje en diez municipios prioritarios.



La mandataria explicó que el proyecto busca atender una de las zonas con mayor densidad poblacional del país y que durante años enfrentó rezagos en infraestructura y servicios. Además, señaló que esta inversión se suma a los 95 mil millones de pesos anuales destinados a los Programas para el Bienestar en la entidad.



Detalló que, para 2026, se ejercerán 33 mil 663 millones de pesos en obras de movilidad, con una inversión total de 76 mil 400 millones de pesos durante el sexenio. Entre los proyectos destacan la construcción del Trolebús Ixtapaluca, nuevos puentes vehiculares, vialidades, senderos seguros, bachilleratos y centros comunitarios en los municipios beneficiados.



En materia hídrica, la Comisión Nacional del Agua informó una inversión acumulada de 23 mil 317 millones de pesos para obras de abastecimiento, drenaje y saneamiento, mientras que en el sector salud avanzan nuevos hospitales, Unidades Médicas Familiares, Centros de Educación y Cuidado Infantil, así como el fortalecimiento de la infraestructura del IMSS, IMSS Bienestar e ISSSTE.



Por su parte, la gobernadora Delfina Gómez agradeció el respaldo del Gobierno de México y aseguró que el trabajo conjunto ha sido fundamental para atender rezagos históricos y acercar más obras y programas a la población. Reiteró que su administración continuará impulsando proyectos estratégicos bajo la iniciativa “2026, Año de las Obras en el Estado de México”, así como acciones orientadas a fortalecer la seguridad, mejorar la infraestructura y ampliar el acceso a los Programas para el Bienestar.



En el encuentro también se presentaron los avances en la modernización del C5, con la incorporación de herramientas de inteligencia artificial, sistemas de análisis y nuevas tecnologías para optimizar la atención de emergencias y fortalecer las labores de prevención y respuesta.



La jornada contó con la participación de integrantes del Gabinete del Gobierno de México y del Estado de México, quienes dieron seguimiento a la estrategia conjunta de seguridad y revisaron los principales proyectos que se desarrollan en la entidad, reafirmando el compromiso de mantener una coordinación permanente para seguir impulsando la transformación y el bienestar de las familias mexiquenses.