Gobierno de Toluca fortalece educación y deporte con nuevas obras para la juventud

Se impulsa la construcción de preparatorias y la rehabilitación de espacios deportivos para promover el desarrollo comunitario.

El Gobierno de Toluca anunció una estrategia integral para fortalecer la infraestructura educativa, deportiva y comunitaria del municipio, mediante la construcción de nuevas preparatorias y la modernización de espacios destinados a la convivencia y la práctica deportiva.



El presidente municipal, Ricardo Moreno Bastida, destacó que estas acciones buscan generar mejores oportunidades para niñas, niños y jóvenes, al considerar que la educación y el deporte son pilares fundamentales para fortalecer el tejido social y mejorar la calidad de vida de las familias toluqueñas.



Entre los proyectos principales se encuentra la transformación de la Unidad Deportiva Filiberto Navas Valdés en el Centro Comunitario México Imparable Toluca, un espacio que será rehabilitado integralmente en una superficie de 6 mil 700 metros cuadrados y contará con infraestructura para actividades deportivas, culturales y de atención social.



El nuevo complejo incluirá una multicancha techada, cancha de fútbol 7, trotapista, gimnasio, salón de usos múltiples, consultorios médicos y de salud mental, vestidores, áreas administrativas y espacios para actividades recreativas.



Asimismo, el programa “Vamos Juntos a la Cancha” contempla la rehabilitación de diez canchas de fútbol en diferentes zonas del municipio, con el objetivo de ampliar las alternativas para la activación física y la convivencia comunitaria.



En materia educativa, el alcalde informó que próximamente iniciará la construcción de dos nuevas preparatorias en la zona norte de Toluca, con lo que se busca ampliar la oferta de educación media superior y brindar más oportunidades de formación para las nuevas generaciones.



El Gobierno municipal refrendó que estas obras forman parte de una política pública enfocada en recuperar espacios, fortalecer la infraestructura y construir entornos que favorezcan el desarrollo social de la población.