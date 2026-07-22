SHEINBAUM DESTACA AL EDOMÉX COMO EJEMPLO NACIONAL DE COORDINACIÓN CON DELFINA GÓMEZ

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reconoció al Estado de México como uno de los mejores ejemplos de coordinación entre los tres órdenes de gobierno, durante la Mañanera del Pueblo realizada en Toluca, donde encabezó la reunión del Gabinete de Seguridad junto con la gobernadora Delfina Gómez Álvarez.

Durante el encuentro, la mandataria mexiquense destacó que el trabajo conjunto ha permitido fortalecer la seguridad, impulsar obras estratégicas y ampliar los programas sociales. Señaló que el Mando Unificado en 15 municipios de la Zona Oriente ha contribuido a una reducción del 53 por ciento en el robo de vehículo, además de reforzar la presencia institucional.

En materia de infraestructura, Delfina Gómez resaltó el avance del Plan Integral de la Zona Oriente, que contempla 121 obras y acciones en 10 municipios con una inversión inicial de 75 mil 786 millones de pesos, mientras que la presidenta Sheinbaum indicó que la inversión total en el Estado de México asciende a cerca de 110 mil millones de pesos, adicionales a los recursos destinados a los Programas para el Bienestar.

Asimismo, durante la conferencia se presentaron los avances en la modernización del C5, donde se incorporaron herramientas de inteligencia artificial, analítica, mensajería instantánea y robótica para fortalecer la atención de emergencias a través del 9-1-1.

La gobernadora Delfina Gómez reiteró su compromiso de mantener la coordinación con el Gobierno de México para continuar fortaleciendo la seguridad, la infraestructura y el bienestar de millones de mexiquenses.