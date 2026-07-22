Toluca ampliará la red de “Senderos Seguros” para fortalecer la seguridad y la convivencia

El gobierno municipal prepara nuevos corredores con perspectiva de género para ofrecer espacios más seguros y accesibles a la población.

El presidente municipal de Toluca, Ricardo Moreno Bastida, informó que el programa “Senderos Seguros” continuará ampliándose con la construcción de nuevos corredores en Lombardo Toledano, San Cayetano, Morelos y Manuel Buendía, en San Cristóbal Huichochitlán, como parte de la estrategia para recuperar espacios públicos y brindar mayor seguridad a la ciudadanía.



El alcalde destacó que los primeros cuatro senderos ya benefician a habitantes de San Mateo Otzacatipan, Filiberto Navas, avenida Alpinismo y La Crespa Floresta, al ofrecer trayectos más seguros para quienes se trasladan a la escuela, el trabajo, los parques y otros espacios de convivencia.



Ricardo Moreno señaló que esta estrategia busca consolidar a Toluca como un municipio que protege a mujeres, niñas, niños y adultos mayores, complementando estas acciones con programas como la Línea Naranja y Unidas y de la Mano, enfocados en brindar atención y apoyo a personas en situación de violencia.



Los Senderos Seguros forman parte de una política integral de urbanismo con perspectiva de género que combina la modernización de la infraestructura urbana con el uso de herramientas tecnológicas para reducir factores de riesgo, fortalecer el tejido social y recuperar la tranquilidad en los espacios públicos del municipio.