Supervisa Delfina Gómez recta final de la reconstrucción del camino Toluca–Tenango

La vialidad registra un avance del 97% y beneficiará a más de 192 mil habitantes de ocho municipios del Estado de México.

La gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, supervisó los avances de la reconstrucción del camino México–Toluca–Tenango, una de las obras prioritarias de infraestructura carretera que forma parte de la estrategia “2026, Año de las Obras en Edoméx”, la cual registra un avance del 97 por ciento.



Durante el recorrido, la mandataria estatal destacó que esta vialidad responde a una demanda histórica de la población y representa el compromiso de su administración por mejorar la conectividad regional mediante obras que impacten de manera directa en la calidad de vida de las familias mexiquenses.



Gómez Álvarez señaló que la ejecución del proyecto ha sido posible gracias al trabajo coordinado entre el Gobierno del Estado de México, la Junta de Caminos y los municipios involucrados, así como al uso eficiente y transparente de los recursos públicos para atender una de las principales necesidades de movilidad en la zona.



La rehabilitación comprende cerca de 40 kilómetros de vialidad, donde se llevan a cabo trabajos de renovación de la carpeta asfáltica, colocación de señalamiento horizontal y acciones para mejorar las condiciones de circulación y seguridad vial de quienes transitan diariamente por este corredor.



Con una inversión superior a 34.2 millones de pesos, la obra beneficiará de manera directa a más de 192 mil habitantes de los municipios de Ocoyoacac, Xalatlaco, Tianguistenco, Almoloya del Río, Texcalyacac, Joquicingo, Tenango del Valle y Capulhuac, además de favorecer el traslado de estudiantes, trabajadores, productores y transportistas que utilizan esta carretera como una de las principales rutas de comunicación del Valle de Toluca.



Como parte de los trabajos complementarios, los ocho municipios participan en acciones de limpieza, rehabilitación del alumbrado público, mantenimiento de áreas verdes y mejoramiento de la imagen urbana, con el propósito de ofrecer una vialidad más segura, funcional y en mejores condiciones para automovilistas, transporte público y peatones.



La administración estatal informó que la obra se encuentra en su etapa final y se prevé que concluya durante el mes de agosto, consolidándose como una de las acciones de infraestructura que impulsan el desarrollo regional y fortalecen la conectividad entre las comunidades del Estado de México.