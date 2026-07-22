SEP impulsa debate nacional para promover un uso responsable de tecnologías en estudiantes

Mario Delgado anunció foros regionales para construir una propuesta de regulación digital con enfoque de bienestar, salud mental y derechos de niñas, niños y jóvenes.

La Secretaría de Educación Pública (SEP) impulsará un debate nacional sobre el uso de tecnologías, redes sociales y plataformas digitales en la enseñanza, con el objetivo de construir una cultura digital consciente, crítica y responsable que fortalezca el bienestar de las comunidades escolares.



El titular de la SEP, Mario Delgado Carrillo, señaló que más del 70 por ciento de la población mexicana de seis años o más utiliza internet, mientras que entre adolescentes la cifra supera el 90 por ciento, por lo que resulta necesario analizar el impacto de las herramientas digitales en la educación y la salud mental.



El funcionario destacó que la iniciativa no busca regresar a una época sin dispositivos digitales, sino generar entornos más sanos, seguros y solidarios dentro y fuera de las escuelas, mediante una regulación basada en evidencia, derechos humanos y desarrollo integral.



Delgado Carrillo informó que se realizarán los foros regionales “La vida frente a la pantalla: el impacto de los dispositivos digitales en las juventudes mexicanas”, con encuentros programados para el 19 de agosto en Nuevo León, el 3 de septiembre en Chiapas y el 17 de septiembre en Guerrero.



El secretario de Educación Pública explicó que en estos espacios participarán madres, padres de familia, tutores, docentes, directivos, especialistas y estudiantes, con el propósito de integrar distintas perspectivas para elaborar una propuesta acorde con los desafíos actuales.



Asimismo, especialistas y representantes de organismos internacionales alertaron sobre los efectos del uso excesivo de dispositivos y redes sociales en la salud emocional, el sueño, la convivencia y la seguridad digital de niñas, niños y adolescentes.