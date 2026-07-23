Más de 40 horas de lluvias intensas afectarán gran parte del país

SMN y Conagua alertan por un temporal provocado por la interacción del ciclón Fausto y diversos sistemas meteorológicos.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua) informaron que México enfrentará un periodo de más de 40 horas de lluvias intensas debido a la combinación del ciclón Fausto, el monzón mexicano, canales de baja presión, una circulación ciclónica en niveles altos de la atmósfera y el ingreso de humedad del océano Pacífico, el Golfo de México y el mar Caribe.



Aunque el ciclón Fausto permanece alejado de las costas nacionales, su circulación favorece el ingreso de humedad hacia el occidente del país, lo que, en conjunto con otros sistemas atmosféricos, mantendrá condiciones de inestabilidad y precipitaciones en gran parte del territorio nacional.



De acuerdo con el pronóstico, los mayores acumulados de lluvia se esperan en Sonora, Chihuahua, Durango, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Puebla, Veracruz, Guerrero, Oaxaca y Chiapas, además de otras entidades donde también se registrarán lluvias de diversa intensidad.



Las autoridades advirtieron que las precipitaciones podrían ocasionar incremento en los niveles de ríos y arroyos, inundaciones urbanas, deslaves en zonas montañosas, caída de árboles y reducción de la visibilidad en carreteras, por lo que exhortaron a la población a mantenerse atenta a los avisos oficiales y seguir las recomendaciones de Protección Civil.



El temporal se presenta en el marco de la temporada de ciclones tropicales 2026, la cual permanecerá vigente hasta el 15 de noviembre, por lo que las autoridades prevén que continúen desarrollándose sistemas que favorezcan lluvias en distintas regiones del país durante los próximos meses.