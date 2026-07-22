ROSA ICELA SUPERVISA CASOS PARA AMNISTÍA Y LIBERTAD ANTICIPADA

El Comité Permanente de Preliberaciones analiza expedientes que podrían cumplir requisitos legales para su reintegración social.

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, encabezó una nueva sesión del Comité Permanente de Preliberaciones, órgano encargado de analizar los casos de personas privadas de la libertad que cumplen con los requisitos establecidos en la legislación para acceder a algún beneficio jurídico.



Durante la reunión se dio seguimiento a expedientes de personas procesadas o sentenciadas por delitos considerados no graves, especialmente de quienes enfrentan condiciones de vulnerabilidad y podrían obtener medidas como la preliberación, la libertad anticipada o la aplicación de mecanismos de amnistía.



La titular de Gobernación destacó que la revisión de los casos se realiza bajo un enfoque de derechos humanos, justicia social y reinserción, con el propósito de garantizar que quienes cumplan con los criterios legales tengan la oportunidad de incorporarse nuevamente a la sociedad.



Entre los grupos prioritarios se encuentran personas indígenas, mujeres, adultos mayores y personas con discapacidad, sectores que, de acuerdo con la dependencia, requieren una atención especial debido a las condiciones particulares que enfrentan dentro del sistema penitenciario.



Rodríguez señaló que el trabajo del comité busca fortalecer una política penitenciaria más justa, mediante un análisis individualizado de cada expediente y con la participación coordinada de distintas instituciones responsables de la impartición de justicia.



La Secretaría de Gobernación indicó que estos procesos no representan una liberación automática, sino una revisión técnica y jurídica de cada caso para determinar si las personas cumplen con los requisitos establecidos en la ley, como el tipo de delito, el tiempo de cumplimiento de la pena, la conducta dentro del centro penitenciario y las condiciones para una adecuada reintegrac