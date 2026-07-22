Clínica Familias Felices amplía el acceso a la salud gratuita en Metepec

A casi un mes de su apertura, el gobierno municipal proyecta beneficiar a más de 30 mil familias y prevé la construcción de una segunda unidad médica.

A casi un mes de haber iniciado operaciones, la Clínica Red de Salud Familias Felices se consolida como una estrategia para acercar servicios médicos gratuitos a la población de Metepec. El presidente municipal, Fernando Flores Fernández, informó que el programa tiene como meta beneficiar de manera directa a más de 30 mil familias, por lo que ya se analiza la apertura de una segunda clínica en la zona oriente del municipio.



El modelo de atención brinda consultas de medicina general, odontología, optometría, estudios de laboratorio y otros servicios clínicos sin costo, además de ofrecer más de 220 medicamentos esenciales de manera gratuita para garantizar que los pacientes completen sus tratamientos sin afectar su economía.



Las personas interesadas pueden afiliarse sin costo en las instalaciones de la clínica, ubicadas en el fraccionamiento Las Marinas, donde reciben una tarjeta que les permite acceder de inmediato a los servicios médicos disponibles.



La administración municipal destacó que este proyecto fortalece la red de atención en salud del municipio y complementa programas como Médico en tu Casa y las jornadas permanentes de salud realizadas en coordinación con el Sistema Municipal DIF.



Con esta estrategia, el gobierno encabezado por Fernando Flores Fernández reafirma su compromiso de ampliar el acceso oportuno a servicios médicos, estudios clínicos y medicamentos gratuitos, privilegiando la prevención y el bienestar de las familias metepequenses.