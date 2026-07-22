Clara Brugada busca convertir el bienestar emocional en un derecho constitucional

Anunció una iniciativa para garantizar servicios públicos de salud mental; destacando el programa “Vida Plena, Corazón Contento”.

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, anunció que enviará al Congreso capitalino una iniciativa para elevar a rango constitucional el derecho al bienestar emocional, con el objetivo de establecer una política pública integral de salud mental para habitantes de la capital.



Durante el cierre del ciclo escolar 2025-2026 del programa “Vida Plena, Corazón Contento”, la mandataria explicó que la propuesta contempla la creación de un Sistema de Bienestar Emocional con coordinación entre instituciones, atención territorial, prevención comunitaria y respuesta ante emergencias emocionales.



Brugada Molina destacó los resultados de la estrategia, que contó con la participación de 200 especialistas que atendieron mil 111 escuelas y beneficiaron a más de un millón de personas, entre ellas 908 mil estudiantes, además de madres, padres de familia, tutores y docentes.



Como parte de estas acciones, se realizaron más de 22 mil actividades, cerca de 13 mil acompañamientos individuales y se detectaron oportunamente 147 casos de riesgo suicida, fortaleciendo la atención temprana en adolescentes y jóvenes.



La titular del Ejecutivo local señaló que el modelo representa un cambio en la forma de atender la salud mental, al llevar especialistas directamente a los planteles educativos para brindar acompañamiento sin estigmas ni discriminación.



Al finalizar el evento, Brugada Molina firmó un decreto mediante el cual el Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones (IAPA) cambia su denominación y atribuciones para convertirse en el Instituto para la Atención a la Salud Mental y las Adicciones (IASAMA).