GEM invita a niñas y niños a vivir “Ecoaventuras veraniegas” y aprender a cuidar el planeta

El curso gratuito se realizará del 3 al 21 de agosto en cuatro sedes de la entidad con talleres, juegos y actividades recreativas.

Con el objetivo de fomentar desde la infancia una cultura de protección al medio ambiente, el Gobierno del Estado de México, a través de la Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, lanzó la convocatoria para participar en el curso de verano “Ecoaventuras Veraniegas: Explorando y Protegiendo Nuestro Mundo”.



La actividad se llevará a cabo del 3 al 21 de agosto, en un horario de 10:00 a 14:00 horas, en cuatro sedes ubicadas en Toluca, Ecatepec, Tepotzotlán y Atenco, donde niñas y niños podrán aprender sobre biodiversidad, conservación de recursos naturales y cuidado de los ecosistemas.



Durante tres semanas, las y los participantes formarán parte de talleres creativos, juegos colaborativos, experimentos, actividades de exploración y dinámicas recreativas diseñadas para acercarlos al conocimiento ambiental de una manera divertida.



Entre los temas que se abordarán destacan la separación de residuos, reducción del uso de plásticos, ahorro de agua y energía, cuidado de plantas y animales, importancia de los polinizadores y conservación de la biodiversidad.



El Gobierno estatal señaló que estas actividades buscan que las niñas y niños no solo adquieran conocimientos, sino que también se conviertan en promotores del cuidado ambiental dentro de sus hogares y comunidades.



Las sedes participantes serán el Parque Metropolitano Bicentenario, en Toluca; el Jardín Botánico del Parque Ecológico Ehécatl, en Ecatepec; la Delegación Regional de la CGCE, en Tepotzotlán; y el Parque Los Ahuehuetes, en San Salvador Atenco.



Las familias interesadas podrán consultar los requisitos y realizar el registro mediante la convocatoria oficial o solicitar información en las delegaciones correspondientes.