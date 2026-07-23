UAEMéx fortalece sus laboratorios y talleres para impulsar la investigación y formación académica

Se puso en marcha una estrategia de colaboración para mejorar las condiciones de estos espacios clave para la enseñanza y la innovación.

La Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx) inició una estrategia institucional para fortalecer sus laboratorios y talleres universitarios, con el objetivo de mejorar su funcionamiento, atender necesidades operativas y consolidar espacios destinados a la formación profesional, la investigación y el desarrollo tecnológico.



A través de la Dirección de Entornos Académicos y Conocimiento (DEAC), se realizó por primera vez una reunión con las y los responsables de estos espacios, quienes compartieron diagnósticos, propuestas y áreas de oportunidad para construir acciones conjuntas de mejora.



Durante la Mesa de Diálogo de Diagnóstico de Laboratorios y Talleres UAEMéx, realizada en el Auditorio “Juana de Asbaje y Ramírez” de la Biblioteca Central, se destacó la importancia de estos espacios como pilares para transformar el conocimiento en proyectos de impacto académico y social.



El director de Entornos Académicos y Conocimiento, Celso Rodrigo Rivera Rojo, señaló que los laboratorios son fundamentales para la formación de nuevas generaciones de especialistas y para el desarrollo de investigaciones con alcance regional, nacional e internacional.



Como parte de la jornada, se presentaron avances del Plan de Mantenimiento Correctivo y Preventivo, una estrategia enfocada en fortalecer la infraestructura, mejorar las condiciones de seguridad y garantizar espacios adecuados para las actividades de docencia, investigación y vinculación.



Con esta iniciativa, la UAEMéx busca crear una red de colaboración entre laboratorios y talleres, promover la mejora continua y elevar la calidad académica, científica y tecnológica de la institución.