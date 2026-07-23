Delfina Gómez destaca coordinación con gobierno federal para fortalecer la transformación de la entidad

Resaltó los avances en seguridad y el respaldo del Gobierno de México para impulsar el desarrollo del oriente mexiquense con inversiones históricas.

La Gobernadora Delfina Gómez Álvarez afirmó que la coordinación permanente con la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo fortalece la transformación del Estado de México mediante una estrategia conjunta entre los tres órdenes de gobierno, orientada a consolidar la paz, el bienestar y la justicia social para las familias mexiquenses.



Durante su participación en la Conferencia del Pueblo, realizada en Toluca, la mandataria estatal destacó los avances en materia de seguridad derivados del trabajo coordinado en las Mesas de Paz y de la operación del Mando Unificado en la Zona Oriente, mecanismo que atiende a 15 municipios de la entidad.



Asimismo, reconoció el respaldo del Gobierno de México para la ejecución del Plan Integral para el Oriente del Estado de México, que contempla 121 obras y acciones con una inversión inicial superior a los 75 mil millones de pesos, además de recursos adicionales asignados para fortalecer su desarrollo.



Delfina Gómez reiteró que su administración mantendrá el trabajo coordinado con el Gobierno federal para garantizar que los programas, obras y acciones lleguen a las comunidades que más lo requieren, impulsando un desarrollo con bienestar para las y los mexiquenses.