San Mateo Atenco respalda a jóvenes futbolistas que participarán en Costa Rica

La alcaldesa Ana Muñiz Neyra entregó apoyos al equipo Red Diablos, que participará en la Copa de la Hermandad en Tilarán.

Como parte de las acciones para impulsar el deporte y el desarrollo de la juventud, la presidenta municipal de San Mateo Atenco, Ana Muñiz Neyra, entregó apoyos a los integrantes del equipo de fútbol Red Diablos, quienes en próximos días viajarán a Tilarán, Costa Rica, para representar al municipio en la Copa de la Hermandad.



Durante la entrega, la alcaldesa reconoció el esfuerzo, la disciplina y el compromiso de los jugadores, a quienes deseó el mayor de los éxitos en esta competencia internacional, al destacar que su participación es motivo de orgullo para San Mateo Atenco.



El gobierno municipal reiteró su compromiso de seguir promoviendo el deporte como una herramienta para fortalecer la formación de niñas, niños y jóvenes, además de respaldar el talento local en escenarios nacionales e internacionales.



Con este apoyo, San Mateo Atenco reafirma su apuesta por el desarrollo deportivo y el impulso de nuevas oportunidades para que las y los atletas atenquenses continúen poniendo en alto el nombre del municipio.