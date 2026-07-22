IEEM celebra su historia y fortalece la identidad institucional con Semana Cultural

El Instituto realizó actividades artísticas, recreativas y de convivencia.

El Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) llevó a cabo una nueva edición de la Semana Cultural, un espacio de integración y reconocimiento dirigido a las personas servidoras públicas electorales, en el marco de los 30 años de trayectoria de la institución.



Organizada por el Centro de Formación y Documentación Electoral (CFDE), la jornada reunió actividades culturales, artísticas y recreativas enfocadas en fortalecer el sentido de pertenencia y destacar la labor de quienes han formado parte de la evolución del organismo electoral.



Entre las actividades destacó el Museo de los Recuerdos, una exposición integrada por fotografías, testimonios y una línea del tiempo que permitió recordar momentos importantes en la historia del IEEM, así como las experiencias de quienes han contribuido a consolidar su trabajo institucional.



El programa también incluyó torneos deportivos en categorías femenil y varonil, muestras de pintura, fotografía, dibujo y canto, exhibiciones de colecciones y diversas dinámicas de convivencia que promovieron la colaboración entre el personal.



En estas actividades participaron las Consejeras Electorales del IEEM, titulares de las distintas áreas y personas servidoras públicas electorales, quienes compartieron un espacio de reconocimiento al compromiso y profesionalismo que han impulsado la vida democrática del Estado de México.