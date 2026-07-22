UAEMéx transforma vidas a través del bienestar animal y terapias asistidas con perros

La Universidad impulsa un modelo integral donde perros rescatados reciben rehabilitación y entrenamiento.

La Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx), a través del Centro Infantil de Rehabilitación con Asistencia Canina (CIRAC) de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, fortalece un modelo de bienestar animal que busca mejorar la calidad de vida de las personas mediante terapias e intervenciones asistidas con perros.



En el marco del Día Mundial del Perro, el coordinador del CIRAC, Rafael Cano Torres, destacó que el trabajo del centro se basa en un principio fundamental: el bienestar de los animales es tan importante como los beneficios emocionales y físicos que generan en niñas, niños, personas adultas mayores y otros sectores de la población.



El espacio universitario se dedica a la rehabilitación, capacitación y entrenamiento de perros rescatados que participan en actividades terapéuticas, además de promover una cultura de cuidado responsable y respeto hacia los animales de compañía.



El CIRAC ofrece terapias asistidas gratuitas, talleres educativos, actividades de lectura y escritura, charlas, pausas activas, orientación sobre tenencia responsable y programas de esterilización para perros y gatos dirigidos a la comunidad universitaria y al público en general.



Cano Torres explicó que muchos de los ejemplares que llegan al centro provienen de situaciones de abandono o maltrato, por lo que reciben atención veterinaria integral, incluyendo vacunación, esterilización, desparasitación y procesos de rehabilitación física y emocional antes de integrarse a las actividades.



El especialista señaló que el entrenamiento se realiza mediante un modelo cognitivo-emocional que fortalece la confianza de los perros, disminuye el estrés y permite que su interacción con las personas sea positiva y segura.



Actualmente, más de 30 perros forman parte del CIRAC, donde reciben cuidados permanentes en un entorno protegido y libre de maltrato, con estrategias de enriquecimiento ambiental que favorecen su desarrollo físico y emocional.