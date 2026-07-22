Guanajuato fortalece atención a mujeres víctimas de violencia con capacitación a personal público

Se destinará más de 4.8 mdp para profesionalizar a servidoras y servidores públicos.

Con el objetivo de mejorar la atención y fortalecer la autonomía de las mujeres, el Gobierno de Guanajuato firmó convenios de colaboración con los 17 municipios que cuentan con Declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM).



La gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo refrendó por segundo año consecutivo un subsidio de 4 millones 885 mil 260 pesos para impulsar la capacitación y certificación de 980 personas servidoras públicas que brindan atención inicial a mujeres víctimas de violencia.



Los procesos de profesionalización serán impartidos por instituciones como la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato (PRODHEG), el Instituto Estatal de Capacitación (IECA) y el Instituto Nacional de Ciencias Penales (INACIPE), bajo estándares especializados en orientación telefónica, atención presencial y búsqueda de personas desaparecidas.



Además, la Secretaría de Economía y el IECA establecieron un convenio para promover la capacitación, becas y proyectos productivos dirigidos a mujeres, con el propósito de fortalecer su independencia económica.



Durante la sesión del Grupo de Trabajo para Atender la AVGM, autoridades estatales destacaron que la prevención y erradicación de la violencia contra mujeres, adolescentes y niñas requiere coordinación entre instituciones y sociedad.



La Secretaría de las Mujeres presentó también nuevas herramientas como el ABC de la Alerta de Violencia de Género y el Manual de Atención a la AVGM, documentos que buscan mejorar la coordinación institucional y facilitar el seguimiento de las acciones establecidas.



Actualmente, de las 40 medidas contempladas en la declaratoria, 33 continúan en proceso de implementación durante 2026, mientras que cinco ya fueron concluidas y dos dieron paso a programas estatales de seguimiento.