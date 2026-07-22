Naucalpan recupera espacios públicos mediante Sendero Seguro y Luminoso

El gobierno municipal reiteró que continuará impulsando obras de infraestructura urbana que promuevan una movilidad más segura, incluyente y eficiente.

El presidente municipal de Naucalpan, Isaac Montoya Márquez, inauguró un nuevo Sendero Seguro y Luminoso en la Cabecera Municipal, como parte del programa Huellas de la Transformación, estrategia orientada a recuperar espacios públicos y ofrecer entornos más seguros, accesibles y funcionales para la ciudadanía.



La intervención incluyó la construcción de un andador peatonal equipado con bancas, mesas y áreas de convivencia, además de una rampa con barandal para facilitar el tránsito de personas adultas mayores, personas con discapacidad y habitantes con movilidad reducida. Asimismo, se realizaron trabajos de bacheo, modernización del alumbrado público y mejoramiento de la conectividad entre las avenidas México y Juárez.



El alcalde explicó que estas acciones forman parte del proyecto Triángulos del Bienestar, cuyo objetivo es renovar vialidades, banquetas, luminarias y espacios públicos para fortalecer la movilidad y la calidad de vida de las y los naucalpenses. Agregó que la estrategia contempla conectar puntos clave del municipio, como Naucalpan Centro, El Molinito, Cuatro Caminos, Los Remedios y Acatlán.



Durante el evento, Isaac Montoya también anunció que su administración trabaja en la recuperación integral de la Plaza Revolución, proyecto que contempla la rehabilitación del kiosco, la recuperación de áreas verdes y la creación de espacios para actividades culturales y de convivencia comunitaria.



El gobierno municipal reiteró que continuará impulsando obras de infraestructura urbana que promuevan una movilidad más segura, incluyente y eficiente, además de fortalecer la recuperación de espacios públicos para beneficio de las familias de Naucalpan.