Tlaxcala fortalece apoyo a personas con discapacidad con entrega de 13 mil ayudas funcionales

Destacan la inversión histórica y ampliación de beneficios para que cada persona pueda recibir hasta tres apoyos gratuitos.

La gobernadora de Tlaxcala, Lorena Cuéllar Cisneros, encabezó la entrega de apoyos del Programa Ayudas Funcionales para Personas con Discapacidad, que este año contempla más de 13 mil acciones con una inversión estatal superior a 20 millones de pesos.



Durante el evento, la mandataria destacó que su administración ha realizado la mayor inversión en la historia del estado para atender a este sector, con más de 60 mil apoyos funcionales y 20 mil apoyos económicos entregados en cuatro años y medio.



Cuéllar Cisneros resaltó que el programa fue fortalecido para ampliar sus beneficios, pues anteriormente cada persona podía recibir un solo apoyo, mientras que actualmente los beneficiarios pueden acceder hasta a tres ayudas funcionales de manera gratuita.



Asimismo, recordó que al inicio de su gobierno Tlaxcala se encontraba en los últimos lugares nacionales en entrega de estos apoyos; sin embargo, mediante la coordinación entre el Sistema Estatal DIF, la Secretaría de Bienestar y la Beneficencia Pública, la entidad se ha convertido en referente nacional.



La gobernadora también destacó la construcción del Centro de Rehabilitación Integral de Tlaxcala (CRIAT), proyecto con una inversión superior a 550 millones de pesos, que brinda atención especializada a personas con discapacidad bajo un modelo único en el país.



Por su arte, la presidenta honorífica del SEDIF, Mariana Espinosa de los Monteros Cuéllar, señaló que se han simplificado los procesos para facilitar el acceso a los programas, mientras que la Secretaría de Bienestar informó que continuará ampliando la cobertura para alcanzar la meta anual de más de 13 mil acciones.



Además, se destacó que Tlaxcala mantiene la pensión universal para personas con discapacidad de 0 a 64 años, mediante un convenio con la Federación que representa una inversión estatal superior a 100 millones de pesos anuales.