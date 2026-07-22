México y EUA reactivan diálogo del T-MEC con nueva ronda de negociaciones: Ebrard

Los equipos técnicos de ambos países iniciaron conversaciones en la Ciudad de México para revisar acuerdos en materia de comercio, industria y seguridad económica.

México y Estados Unidos iniciaron este martes la tercera ronda de conversaciones bilaterales para la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), en reuniones que se desarrollarán hasta el próximo 23 de julio en la Ciudad de México.



El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, recibió a la delegación de la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR), encabezada por sus equipos técnicos, en un encuentro que se realiza sin la participación de Canadá.



Durante la recepción, el funcionario mexicano expresó su confianza en que los trabajos permitan alcanzar acuerdos favorables para ambas naciones. La agenda contempla temas relacionados con comercio, acero, aluminio, industria automotriz, seguridad económica, trabajo, agricultura y pagos electrónicos.



Ebrard destacó que uno de los principales objetivos de México es preservar las ventajas comerciales que mantiene dentro del T-MEC, condición que ha permitido al país fortalecer su posición como uno de los principales exportadores hacia Estados Unidos y generar beneficios para empresas y trabajadores nacionales.



Estas reuniones forman parte del proceso de revisión del acuerdo comercial, luego de que Estados Unidos anunciara el inicio de un esquema de revisiones periódicas hasta 2036.



La negociación ocurre en un contexto de tensión comercial entre Estados Unidos y Canadá, tras la imposición de nuevos aranceles a productos canadienses. Ante este escenario, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que México mantiene coordinación con Washington y descartó medidas similares contra el país.



Los gobiernos de México y Estados Unidos también contemplan una posible reunión entre la presidenta Sheinbaum y el representante comercial estadounidense, Jamieson Greer, aunque la fecha aún no ha sido confirmada.