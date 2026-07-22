Entrega Saray Benítez estufas eléctricas a familias de Mexicaltzingo

El gobierno municipal, en coordinación con el Gobierno del Estado de México, otorgó apoyos para mejorar la calidad de vida de la población.

La presidenta municipal de Mexicaltzingo, Saray Benítez Espinosa, encabezó la entrega de estufas eléctricas a familias del municipio como parte de un programa impulsado en coordinación con el Gobierno del Estado de México, a través de la Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible.

La alcaldesa agradeció el respaldo de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, al destacar que este tipo de apoyos contribuyen a mejorar las condiciones de vida de las y los beneficiarios, además de fortalecer las acciones en favor del bienestar de la población.

Saray Benítez reiteró su compromiso de continuar gestionando programas y apoyos que beneficien a las familias de Mexicaltzingo, mediante el trabajo coordinado con los distintos órdenes de gobierno, con el propósito de acercar más oportunidades y elevar la calidad de vida de las y los habitantes del municipio.

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