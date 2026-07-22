Entrega Saray Benítez estufas eléctricas a familias de Mexicaltzingo

La presidenta municipal de Mexicaltzingo, Saray Benítez Espinosa, encabezó la entrega de estufas eléctricas a familias del municipio como parte de un programa impulsado en coordinación con el Gobierno del Estado de México, a través de la Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible.
La alcaldesa agradeció el respaldo de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, al destacar que este tipo de apoyos contribuyen a mejorar las condiciones de vida de las y los beneficiarios, además de fortalecer las acciones en favor del bienestar de la población.
Saray Benítez reiteró su compromiso de continuar gestionando programas y apoyos que beneficien a las familias de Mexicaltzingo, mediante el trabajo coordinado con los distintos órdenes de gobierno, con el propósito de acercar más oportunidades y elevar la calidad de vida de las y los habitantes del municipio.