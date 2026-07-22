Edoméx activa operativo vacacional con más de 2 mil policías para proteger a visitantes

Se desplegó vigilancia en zonas turísticas, carreteras, centros comerciales y espacios de mayor afluencia.

Con el objetivo de garantizar la seguridad de habitantes y visitantes durante la temporada vacacional, la Secretaría de seguridad del Estado de México (SSEM) puso en marcha el operativo “Vacaciones de Verano 2026”, que permanecerá activo hasta el 31 de agosto.



El dispositivo contempla la participación de 2 mil 732 elementos policiales, 780 unidades, 25 binomios caninos, 25 equinos, 20 drones y un helicóptero, con acciones de vigilancia preventiva en puntos estratégicos de la entidad.



Como parte del operativo, la SSEM realizará recorridos y vigilancia fija en 132 centros turísticos y de esparcimiento, 12 Pueblos Mágicos, 25 Pueblos con Encanto, 486 centros comerciales y 6 mil 042 cajeros automáticos, además de reforzar la seguridad en carreteras, terminales de transporte, estaciones ferroviarias, aeropuertos y espacios públicos.



Las autoridades destacaron que los drones tácticos y los sistemas de videovigilancia de los C5 Toluca y Ecatepec permitirán fortalecer los patrullajes inteligentes, el monitoreo en tiempo real y la atención ante posibles situaciones de riesgo.



Asimismo, se brindará apoyo a través del programa Heroínas y Héroes Paisanos Verano 2026, con módulos de atención para orientar y proteger a mexicanos residentes en el extranjero que ingresen, transiten o salgan del país.



La dependencia estatal señaló que estas acciones se realizan en coordinación con autoridades federales, municipales y cuerpos de emergencia, como parte de las estrategias permanentes de prevención, vigilancia y proximidad social.